Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Авиакомпания "Победа" сообщила об отмене ряда рейсов в связи с введенными в российских аэропортах ограничениями на посадку и вылет воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба лоукостера.

"Также возможны задержки и перенаправления на запасные аэродромы. Благодарим вас за понимание", – говорится в сообщении.

Перевозчик принимает необходимые меры для стабилизации расписания полетов. Пассажирам рекомендовали проверять статус своего рейса и отслеживать актуальную информацию любым удобным способом. Также на официальном сайте они могут узнать об отмене билетов или возврате их стоимости, отметила компания.

Вместе с тем вылетающим из аэропорта Внуково клиентам напомнили, что при себе необходимо иметь распечатанную маршрутную квитанцию или посадочный талон для прохода в аэропорт.

В свою очередь, авиаперевозчик "Ямал" предупредил о задержках вылета рейсов в Москву из городов ЯНАО и в обратном направлении. Пассажиры будут обслуживаться в соответствии с федеральными авиационными правилами, указала компания в телеграм-канале.

"Авиакомпания рекомендует внимательно следить за информацией на онлайн-табло и информационных табло аэропортов", – подчеркивается в сообщении.

Тем временем около 8,5 тысячи пассажиров перевозчика "Уральские авиалинии" ожидают вылета в Москву из разных российских городов и некоторых стран. В заявлении пресс-службы компании отмечено, что были отменены 18 пар рейсов, на запасные аэродромы ушли 9 самолетов. Помимо этого, порядка 40 воздушных судов задержаны.

"Пассажирам отмененных рейсов в/из Москвы авиакомпания предоставляет возможность обменять авиабилеты на другие даты вылета или получить полный возврат стоимости билетов", – уточнила компания и добавила, что вынужденный возврат можно оформить по месту приобретения.

Также "Аэрофлот" предупредил о возможных отменах рейсов или их объединении. Пассажиры могут отслеживать информацию на официальном сайте компании, онлайн-табло и информационных табло в аэропорту и следить за объявлениями по громкой связи.

Авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Уральские авиалинии", NordStar и Nordwind принимают все возможные меры для стабилизации расписания полетов, заявили в Росавиации.