"Аэрофлот" сообщил о возможных отменах и объединении рейсов

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о возможных отменах рейсов или их объединении из-за ограничений, введенных в российских аэропортах. Об этом компания сообщила в телеграм-канале.

"Пассажирам отмененных рейсов будет предложена возможность перебронирования на другие рейсы при наличии свободных мест или полный возврат стоимости билетов", – говорится в сообщении.

В зависимости от времени ожидания вылета пассажиры будут обслуживаться в соответствии с федеральными авиационными правилами России.

В среду, 7 мая, некоторые рейсы "Аэрофлота" ушли на запасные аэродромы или были задержаны на вылет из-за введенных ограничений в столичном аэропорту Шереметьево. Запрет на использование воздушного пространства распространялся с 01:00 до 05:30 по московскому времени.

"Аэрофлот" принимает все возможные меры для стабилизации графика полетов. Пассажирам посоветовали отслеживать информацию на официальном сайте компании, онлайн-табло, а также на информационных табло в аэропорту и следить за объявлениями по громкой связи.

Также и другие авиакомпании принимают меры для стабилизации расписания, добавил представитель Росавиации Артем Кореняко. В частности, это касается "России", "Уральских авиалиний", NordStar и Nordwind.

Во вторник, 6 мая, рейсы "Аэрофлота" были перенаправлены на запасные аэродромы из-за ограничений на полет и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах. Они ушли в Казань, Ульяновск, Самару, Нижний Новгород, Саратов, Волгоград и Череповец.

Кореняко отмечал, что из-за временных ограничений в авиагаванях Центральной России возможны задержки рейсов. По его словам, специалисты усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе.