Росавиация предупредила о возможных задержках рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в районах закрытых аэропортов Центральной России возможны задержки рейсов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он добавил, что некоторые самолеты, выполняющие рейсы в московские аэропорты, были направлены на запасные аэродромы.

"Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе", – добавил Кореняко.

При этом, по его словам, в случае долгих задержек авиарейсов пассажиры должны будут обслуживаться согласно федеральным авиационным правилам "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей".

Правила предписывают в том числе предоставление напитков и питания пассажирам, а также организацию их размещения в гостинице.

Ранее временные ограничения были введены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Запрет на прием и выпуск воздушных судов действует с 18:19 по московскому времени.

Такие же ограничения были введены в аэропорту Жуковский и в воздушных гаванях Калуги, Тамбова, Ярославля и Нижнего Новгорода.

В настоящий момент ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Жуковский.