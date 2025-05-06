Самолет SSJ-100 из Благовещенска совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске

Фото: 123RF/lightpoet

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия", следовавший из Благовещенска, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, данное решение было принято в связи с техническими неисправностями. На борту самолета находились 72 пассажира, аварийная посадка прошла благополучно. Все службы аэропорта отработали в штатном режиме.

Проведение доследственной проверки Восточным МСУТ СК России контролирует прокуратура.

Ранее самолет Boeing рейсом из Петербурга в Астрахань совершил вынужденную посадку в Москве из-за самочувствия пассажира. По прилете в столицу его с признаками предынфарктного состояния забрала скорая помощь.

До этого самолет Boeing-737 авиакомпании "Победа", который должен был лететь в Нальчик, вернулся в аэропорт Шереметьево. Борт был вынужден сделать это из-за неисправности системы герметизации.