Пассажирский самолет Ан-24 час летел до Якутска с одним двигателем

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В аэропорту Якутска успешно приземлился пассажирский самолет Ан-24, который час летел из поселка Зырянка на одном двигателе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Полярные авиалинии".

Как сообщают представители компании, при выполнении рейса № ЯП 286 по маршруту Зырянка – Якутск на Ан-24 было зафиксировано снижение уровня масла в правом двигателе. Командиром воздушного судна было принято решение отключить его. Благодаря профессиональным действиям экипажа самолет успешно приземлился в аэропорту Якутска. Никто из пассажиров не пострадал.

В данный момент Якутская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

Ранее, 8 апреля, самолет Ан-24, летевший из Иркутска в Ленск, вернулся обратно из-за неисправности. По данному факту следователи организовали проверку по признакам статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

До этого вылетевший из Москвы на Кубу самолет совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, причиной для этого послужила техническая неисправность.