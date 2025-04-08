Самолет Ан-24, летевший в Ленск, вернулся в Иркутск из-за неисправности

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Самолет Ан-24, который следовал в Ленск, после взлета вернулся в аэропорт Иркутска из-за технической неисправности. Об этом сообщается в телеграм-канале Восточного межрегионального СУТ СК РФ.

Посадка воздушного судна прошла благополучно. Экипаж, состоящий из четырех человек, и 26 пассажиров не пострадали.

По данному факту следователи организовали проверку по признакам статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за отказа системы радиолокации. Борт летел из Екатеринбурга в Москву. В результате лайнер благополучно сел в авиагавани.

Между тем легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на дороге около деревни Лесково в Вологодской области. Воздушное судно L-4 с бортовым номером RA-3374 проводило учебный полет. В момент инцидента в кабине самолета был один пилот, который не пострадал. После случившегося сотрудники Госавтоинспекции помогли отогнать самолет в сторону.

