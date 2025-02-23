Вылетевший из Москвы на Кубу самолет совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге

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Самолет, вылетевший из Москвы на кубинский остров Кайо-Коко, оказался вынужден совершить экстренную посадку в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Северо-Западная транспортная прокуратура.

По предварительным данным, причиной для этого послужила техническая неисправность.

Посадка была благополучно совершена в аэропорту Пулково в 14:45 по московскому времени. Ведомство установило контроль за соблюдением прав пассажиров.

Ранее рейс авиакомпании S7 Чита – Москва оказался задержан на восемь часов в связи с неисправностью самолета. Так, вылет, запланированный на 08:50 по местному времени (02:50 по московскому времени), бал перенесен на 16:30 по местному времени (10:30 по московскому времени).