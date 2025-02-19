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19 февраля, 04:51

Транспорт

Самолет, летевший в Тбилиси из Москвы, возвращается во Внуково

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самолет авиакомпании "Азимут", летевший из Москвы в Тбилиси, возвращается во Внуково по технической причине. Об этом со ссылкой на авиакомпанию пишет ТАСС.

Борт выполнял рейс А47107. В авиакомпании сообщили, что пассажиров доставят в Тбилиси резервным бортом авиакомпании.

Ранее стало известно об инциденте с самолетом Ан-24 в Якутске, который совершил аварийную посадку после поломки шасси. В момент вынужденной посадки на борту самолета находились 34 пассажира и 5 человек экипажа.

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