18 февраля, 07:51 (обновлено 18.02.2025 08:29)Транспорт
Самолет Ан-24 не мог совершить посадку в Якутске из-за поломки шасси
Фото: 123RF/bee32
Самолет Ан-24, который выполнял рейс по маршруту Олекминск – Якутск, не мог совершить посадку из-за поломки шасси. На место направились специалисты, сообщается в телеграм-канале службы спасения Якутии.
"Самолет "Полярных авиалиний" должен был совершить посадку в 13:15 (07:15 по московскому времени. – Прим. ред.). Причина – поломка шасси", – отмечается в сообщении.
На борту находились 34 пассажира и 5 человек экипажа. К настоящему времени самолет благополучно совершил посадку.
Ранее в Хабаровском крае пассажирский самолет Ан-24, который должен был взлетать, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Вылет был запланирован из населенного пункта Нелькан.
Борту не удалось оторваться от взлетной полосы при разгоне, из-за чего пилоты начали резко тормозить. В результате самолет выехал на 30 метров за пределы полосы.
Между тем самоходный трап во время движения по маршруту наехал на хвост самолета Airbus A321, который принадлежит авиакомпании "Аэрофлот", в аэропорту Шереметьево. В момент происшествия борт находился на стоянке без пассажиров. Из-за инцидента рейсы не задерживались.
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