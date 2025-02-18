Самолет Ан-24 не мог совершить посадку в Якутске из-за поломки шасси

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Самолет Ан-24, который выполнял рейс по маршруту Олекминск – Якутск, не мог совершить посадку из-за поломки шасси. На место направились специалисты, сообщается в телеграм-канале службы спасения Якутии.

"Самолет "Полярных авиалиний" должен был совершить посадку в 13:15 (07:15 по московскому времени. – Прим. ред.). Причина – поломка шасси", – отмечается в сообщении.

На борту находились 34 пассажира и 5 человек экипажа. К настоящему времени самолет благополучно совершил посадку.

Ранее в Хабаровском крае пассажирский самолет Ан-24, который должен был взлетать, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Вылет был запланирован из населенного пункта Нелькан.

Борту не удалось оторваться от взлетной полосы при разгоне, из-за чего пилоты начали резко тормозить. В результате самолет выехал на 30 метров за пределы полосы.

Между тем самоходный трап во время движения по маршруту наехал на хвост самолета Airbus A321, который принадлежит авиакомпании "Аэрофлот", в аэропорту Шереметьево. В момент происшествия борт находился на стоянке без пассажиров. Из-за инцидента рейсы не задерживались.

