Прокуратура начала проверку после столкновения трапа с самолетом в Шереметьево

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после появления в СМИ сведений о столкновении трапа с воздушным судном в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 13 февраля. По данным прокуратуры, самоходный трап во время движения по маршруту наехал на хвост самолета Airbus A321, который принадлежит авиакомпании "Аэрофлот". В момент происшествия борт находился на стоянке без пассажиров.

В прокуратуре подчеркнули, что из-за инцидента рейсы не задерживались. В настоящее время специалисты оценивают техническое состояние самолета. После проверки прокуратура даст оценку действиям сотрудников воздушной гавани и при необходимости примет меры.

Ранее Росавиация начала расследование инцидента с самолетом Ан-24РВ авиакомпании "ЮТэйр", который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. По данным ведомства, инцидент произошел 11 февраля примерно в 09:00 по московскому времени (11:00 по местному времени).

На воздушном судне, которое совершало рейс из авиагавани Сабетта, находились 23 человека, включая четырех членов экипажа. В результате выкатывания никто не пострадал. После этого специалисты отбуксировали самолет на стоянку. По предварительной информации, судно не получило повреждений.

