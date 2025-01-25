Росавиация расследует инцидент с самолетом, выкатившимся с полосы в Хабаровском крае

Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Росавиация будет расследовать инцидент с самолетом Ан-24, который выкатился за пределы грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Хабаровском крае, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Расследование инцидента было поручено комиссии Дальневосточного МТУ Росавиации. Ведомство решило отстранить самолет от полетов, чтобы оценить его техническое состояние.

Предполагается, что вместо него для перевозки пассажиров авиакомпания направит резервный борт. Перелет назначен на воскресенье, 26 января.

Расследование будет проводиться в соответствии с ПРАПИ-98, подчеркнул Кореняко. При этом его основной целью станет выявление причин этого авиационного инцидента, которое позволит принять меры по их предотвращению в дальнейшем.

Кореняко также указал, что в момент происшествия на борту судна находились 24 человека, четверо из которых были членами экипажа, хотя ранее сообщалось о 23 людях на борту. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

Инцидент произошел в субботу, 25 января, в населенном пункте Нелькан. Борту не удалось оторваться от взлетной полосы при разгоне, из-за чего пилоты начали резко тормозить. В результате самолет выехал на 30 метров за пределы полосы.