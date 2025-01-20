Пережидавший непогоду в Хабаровске самолет из Москвы вылетел на Сахалин

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Самолет рейса FV 6283 Москва – Южно-Сахалинск, пережидавший непогоду в Хабаровске, продолжил путь по своему маршруту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на хабаровский аэропорт.

Помимо указанного самолета, на запасной аэродром Хабаровска также уходил рейс S7 5257 из Новосибирска в Южно-Сахалинск. Причиной этому стала низкая видимость из-за тумана.

В данный момент оба самолета уже покинули Хабаровск, подчеркнули в авиагавани.

Ранее самолет рейсом Москва – Саранск вернулся в Шереметьево из-за сработавшего сигнала неисправности шасси. На борту находилось 72 пассажира и шесть членов экипажа. Посадка самолета в столичном аэропорту прошла штатно.

В середине января авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейс SU2139 маршрута Стамбул – Москва по техническим причинам. Перевозчик уточнил, что всех пассажиров перебронировали на рейс SU2131, который был выполнен в этот же день на самолете большей вместимости Boeing 777.