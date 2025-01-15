"Аэрофлот" отменил рейс Стамбул – Москва по техническим причинам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейс SU2139 маршрута Стамбул – Москва за 15 января по техническим причинам. Об этом сообщил авиаперевозчик в своем телеграм-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что рейс "Аэрофлота" экстренно отменили перед взлетом из Стамбула, а людей вывели из самолета, повезли получать багаж и снова проходить паспортный контроль.

Перевозчик уточнил, что всех пассажиров перебронировали на рейс SU2131, который будет выполнен также 15 января на самолете большей вместимости Boeing 777. Кроме того, всем пассажирам предоставят обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании: размещение в гостинице, питание и напитки.

В свою очередь, Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса из Стамбула. По данным ведомства, на него зарегистрировано 153 пассажира, в том числе 9 детей.

Вылет на резервном борте запланирован на 16:10 по московскому времени. Сотрудники надзорного ведомства будут внимательно следить за соблюдением прав пассажиров.

12 января аэропорт Пулково дважды останавливал работу. Это было связано с необходимостью очистки взлетно-посадочной полосы от снега и восстановления коэффициента сцепления взлетно-посадочной полосы.

Во время действия первых ограничений на запасных аэродромах приземлились 33 самолета, которые летели в Санкт-Петербург. В первую очередь, они останавливались в авиагаванях Москвы. При этом в самом Пулково были задержаны около 50 рейсов.

Позже аэропорт восстановил работу по приему и выпуску воздушных судов. Более 700 сотрудников аэропорта заняты обеспечением его работы на перроне и в терминале.