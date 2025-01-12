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12 января, 13:27

Транспорт

Около 50 рейсов задержаны в аэропорту Пулково на фоне непогоды

Фото: телеграм-канал "Представитель Росавиации"

Около 50 рейсов были задержаны в аэропорту Пулково на фоне сложных погодных условий, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Представители ведомства также подчеркнули, что держат на контроле соблюдение прав пассажиров на фоне таких задержек авиарейсов.

Предполагалось, что самолеты вновь смогут вылетать и садиться в Пулково уже с 09:15. Прием и отправка рейсов были остановлены в связи с необходимостью очистки взлетно-посадочной полосы от снега.

Спустя некоторое время авиагавань сообщила о необходимости продления ограничений. Полеты планируется возобновить сразу после нормализации погодных условий, уточнили в аэропорту.

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно закрыли из-за снегопада

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