Аэропорт Пулково временно закрыт на прием и отправку самолетов

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно прекратил принимать и отправлять самолеты на фоне непогоды. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале воздушной гавани.

"На текущий момент для очистки взлетно-посадочной полосы от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов. Предварительно возобновление приема и отправки рейсов начнется после 9:15", – уточняется в публикации.

Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули представители аэропорта.

Ранее на фоне ухудшения погодных условий в аэропорту Сургута, который находится в Ханты-Мансийском автономном округе, задержались некоторые рейсы. В их числе оказался самолет, который следовал в Москву. Работе авиагавани помешали метель и боковой ветер, пояснили представители прокуратуры. Сотрудники ведомства организовали проверку.

