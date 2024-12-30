Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в аэропорту Ташкента

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Самолет российской авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Ферганы в Москву, экстренно приземлился в международном аэропорту Ташкента из-за плохого самочувствия пассажира, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports в телеграм-канале.

По информации пресс-службы, после посадки пассажирку 1954 года рождения доставили в медучреждение Ташкента с подозрением на инсульт, а самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву.

Ранее воздушное судно, летевшее из Ташкента во Франкфурт-на-Майне, экстренно приземлилось в московском аэропорту Внуково из-за ухудшения здоровья одного из пассажиров. Посадка самолета прошла в штатном режиме. К месту приземления борта вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала пассажира.