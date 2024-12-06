Daily Mail: пилоту пришлось экстренно совершить посадку из-за птицы, разбившей стекло

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В Бразилии пилоту пришлось экстренно совершить посадку после того, как стервятник влетел в салон самолета и разбил лобовое стекло, передает Daily Mail.

Как утверждают журналисты, ЧП произошло на борту одномоторного самолета, который следовал из Энвира в Эйрунупу. При этом, несмотря на серьезность повреждений, судну удалось благополучно приземлиться и никто из пяти пассажиров не пострадал.

В свою очередь, пилот подчеркнул, что ситуация оказалась довольно опасной. По его мнению, происшествие может быть связано с ближайшей свалкой, привлекающей к себе большое количество стервятников. По информации местных СМИ, свалка постоянно создает опасность для лайнеров, приближающихся к аэропорту.

Ранее пассажирский Airbus 320 столкнулся с птицей во время захода на посадку в аэропорту города Анадырь Чукотского автономного округа. Отмечается, что самолет совершал рейс из Владивостока. На его борту находились 164 человека, в том числе семь членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.