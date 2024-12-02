02 декабря, 08:33Происшествия
Следующий в Таиланд самолет экстренно сел в Новосибирске из-за неисправности
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Самолет авиакомпании Azur Air сообщением Томск – Таиланд экстренно приземлился в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, решение о приземлении было принято из-за технической неисправности. Посадка прошла благополучно, воздушное судно устранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств, уточнили в прокуратуре.
Ранее самолет Airbus A330, летевший из Бангкока, экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за подозрительного предмета, который якобы напоминал взрывное устройство. После посадки жизням членов экипажа и 281 пассажира ничего не угрожало, указала антитеррористическая комиссия по региону.
Позже в МВД отметили, что нештатная ситуация на борту не подтвердилась. Аэропорт Екатеринбурга работал в штатном режиме, без задержек прилетов и вылетов, подчеркнули в. ведомстве.
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