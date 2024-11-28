РИА Новости: самолет, который готовился к экстренной посадке, сел в Екатеринбурге

28 ноября, 17:53Транспорт
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Airbus A330 компании "Аэрофлот" из Бангкока, который готовился к экстренной посадке, благополучно сел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Самолет пришлось посадить из-за обнаружения на борту подозрительного предмета, якобы напоминающего взрывное устройство.
"Посадка <...> прошла успешно, в штатном режиме", – рассказал собеседник агентства.
Сотрудники оперативных служб уже приступили к осмотру воздушного судна.
Ранее вынужденную посадку в Хабаровском крае совершил вертолет Ми-8, следовавший из села Бриакан с возвращением в пункт вылета. Предварительно установлено, что причиной стала техническая неисправность. Пострадавших среди пассажиров нет.