РИА Новости: самолет, который готовился к экстренной посадке, сел в Екатеринбурге

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Airbus A330 компании "Аэрофлот" из Бангкока, который готовился к экстренной посадке, благополучно сел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Самолет пришлось посадить из-за обнаружения на борту подозрительного предмета, якобы напоминающего взрывное устройство.

"Посадка <...> прошла успешно, в штатном режиме", – рассказал собеседник агентства.

Сотрудники оперативных служб уже приступили к осмотру воздушного судна.

Ранее вынужденную посадку в Хабаровском крае совершил вертолет Ми-8, следовавший из села Бриакан с возвращением в пункт вылета. Предварительно установлено, что причиной стала техническая неисправность. Пострадавших среди пассажиров нет.

