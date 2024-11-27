"Азимут": причиной жесткой посадки самолета в Анталье стал сдвиг ветра

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Причиной жесткой посадки самолета авиакомпании "Азимут" в Анталье стал непрогнозируемый сдвиг ветра, следует из результатов предварительного служебного расследования.

"Самолет двигался по установленным параметрам посадки, отклонений не наблюдалось. Во время приземления произошел непрогнозируемый сдвиг ветра. <...> Экипаж сумел удержать воздушное судно на полосе", – цитирует РИА Новости заявление авиаперевозчика.

В сообщении указано, что после того, как воздушное судно остановилось на полосе, члены экипажа заметили дым, который шел с левого борта. Они сообщили об этом командиру, который принял решение об эвакуации пассажиров и членов экипажа.

На взлетно-посадочной полосе воспламенилось авиатопливо, вылившееся из деформированного топливного бака. Самолет не загорелся, также уточнила компания.

Следственный комитет РФ отметил, что ущерб составил не менее 1 миллиона рублей.

Авиакомпания и ранее сообщала, что причиной грубой посадки стал сдвиг ветра. Однако позже представители фирмы заявили, что виной стало вытекшее топливо из деформированного бака. Якобы оно вытекало на бетон, где происходило горение.

Sukhoi Superjet 100 загорелся в аэропорту Антальи после посадки в воскресенье, 24 ноября. Пожарным удалось оперативно потушить возгорание. В результате ЧП никто из пассажиров не пострадал.

Следователи возбудили дело по факту случившегося. Кроме того, пассажиры рейса решили составить коллективный иск на компанию-перевозчика "Азимут" после ЧП. По их словам, они пробыли в аэропорту около трех часов без еды, багажа и какой-либо информации.