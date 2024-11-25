Авиакомпания "Азимут" назвала сдвиг ветра причиной грубой посадки Superjet в Анталье

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Грубая посадка самолета Sukhoi Superjet 100 в Анталье произошла в результате сдвига ветра. Об этом сообщили в пресс-службе российской авиакомпании "Азимут".

После инцидента командир самолета принял решение об эвакуации по надувным трапам. Всех пассажиров благополучно доставили в аэровокзал, авиакомпания готовит резервный борт для выполнения обратного рейса А45052. В результате случившегося никто не пострадал.

Пожар охватил самолет российской авиакомпании "Азимут" при посадке в аэропорту Антальи вечером 24 ноября. Пожарным удалось быстро потушить огонь. Все пассажиры были эвакуированы без травм.

По предварительным данным, пожар начался в двигателе самолета. Следователи и Росавиация устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

