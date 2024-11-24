Двигатель самолета авиакомпании "Азимут" загорелся при посадке в аэропорту Антальи

Фото: телеграм-канал "ЧП Сочи"

Пожар охватил самолет российской авиакомпании "Азимут" при посадке в аэропорту Антальи. Об этом сообщает авиационный портал HavaSosyalMedya.

"Пожар начался при посадке выполнявшего рейс Сочи – Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. Огонь предположительно начался в двигателе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что наземные службы аэропорта быстро начали борьбу с огнем. Из-за пожара закрыта ВПП, на которую сел самолет.

Пожарные быстро потушили возгорание, рассказал заместитель управляющего аэропортом Суат Сейитоглу.

"Все пассажиры эвакуированы без травм. Слава богу, ни с кем ничего не случилось. На данный момент нет никакой негативной ситуации", – приводит ТАСС его слова.

Ранее самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Москва в Наманган, совершил вынужденную посадку в столице Узбекистана. Экипаж рейса U62611 принял такое решение из-за густого тумана и нулевой видимости на полосе в аэропорту назначения. Посадка самолета в Ташкенте прошла в штатном режиме.