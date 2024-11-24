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24 ноября, 08:24

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NBC: два человека погибли при падении патрульного самолета в Колорадо

Два человека погибли при крушении патрульного самолета в Колорадо

Фото: x.com/tparon

Гражданский патрульный самолет упал в американском штате Колорадо, в результате чего два человека погибли и один пострадал. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По словам губернатора штата Джареда Полиса, погибшими оказались пилот и аэрофотограф, второго пилота госпитализировали с тяжелыми травмами.

Как отметил телеканал, на борту самолета находились волонтеры американского Гражданского авиапатруля. Борт проводил поисковые и спасательные учения. Причины крушения уточняются.

В начале сентября в индонезийской провинции Папуа самолет с 48 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия несколько пассажиров получили травмы.

Еще один инцидент с самолетом произошел в июле в международном аэропорту непальской столицы Катманду, где воздушное судно авиакомпании Saurya Airlines выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелось.

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