В аэропорту Домодедово пресечена попытка проникновения на охраняемую территорию

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

В московском аэропорту Домодедово пресекли попытку проникновения на охраняемую территорию. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

По данным аэропорта, 24 сентября группой быстрого реагирования службы безопасности авиагавани были задержаны двое граждан, которые пытались попасть на территорию контролируемой зоны Домодедово. Задержанных передали сотрудникам полиции.

В пресс-службе Домодедово отметили, что регулярность полетов была соблюдена, а прием и выпуск самолетов осуществлялся согласно расписанию.

Ранее таможенники Домодедово задержали пассажира из ОАЭ в верхней одежде которого обнаружили коллекцию старинных монет и масонский знак. В кармане куртки и ботинке у мужчины обнаружили 78 старинных монет XVIII–XX веков, 62 из которых были изготовлены в середине прошлого века в Великобритании, ЮАР, ОАЭ и других странах.