В Домодедово заявили, что выход пассажира на перрон аэропорта не повлиял на вылет рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Выход пассажира на перрон аэропорта Домодедово не повлиял на вылет и прилет рейсов. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Инцидент произошел 19 августа. В этот день пассажир опоздал на рейс и решил выйти на перрон аэропорта Домодедово. Представители воздушной гавани оперативно отреагировали на произошедшее и приняли меры, задержав мужчину, нарушившего нормы транспортной и авиационной безопасности, и передав его полиции.

При этом в телеграм-каналах ранее появилась информация о проникновении пассажира авиакомпании S7 Airlines, опоздавшего на рейс в Новокузнецк, в багажный отсек самолета Airbus A321, который собирался вылететь в Норильск. В результате воздушное судно, куда забрался мужчина, вылетело по маршруту, но с часовой задержкой.

Накануне некоторые рейсы авиакомпании Smartavia задерживались в связи с тем, что самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, при посадке коснулся взлетно-посадочной полосы своей хвостовой частью. После этого представители компании решили временно отстранить воздушное судно от перелетов.

В связи с этим авиакомпания была вынуждена пересмотреть свое расписание. При этом для дальнейшего выполнения регулярного рейса из Сочи компания предоставила резервное воздушное судно.

