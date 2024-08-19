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19 августа, 16:57

Транспорт

Smartavia предупредила о задержках из-за инцидента с самолетом компании в Сочи

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Некоторые рейсы авиакомпании Smartavia, которые должны были осуществляться по всей маршрутной сети, могут задерживаться в связи с инцидентом с самолетом компании в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

По предварительным данным, авиасудно перевозчика, которое выполняло рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, при посадке коснулось взлетно-посадочной полосы своей хвостовой частью. После этого представители компании решили временно отстранить самолет от перелетов.

"В связи с отстранением самолета от выполнения полетов, для оценки степени повреждения, авиакомпания Smartavia вынуждена пересмотреть свое расписание на ближайшее время", – сообщили в пресс-службе перевозчика.

При этом для дальнейшего выполнения регулярного рейса из Сочи компания предоставила резервное воздушное судно.

Накануне стало известно, что пассажиры задержанного рейса из Хургады в Москву смогли вылететь в Россию. Причиной задержки рейса стала техническая неисправность. При этом на ночь пассажиров размещали в отеле и кормили. Никто из российских туристов не обращался в генконсульство с жалобами на плохие условия.

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