Задержанный в Хургаде самолет с российскими туристами вылетел в Москву

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Российские туристы, чей рейс из Хургады в Москву был задержан, уже летят в РФ. Об этом сообщил российский генконсул в Хургаде Виктор Воропаев, передает ТАСС.

По его словам, рейс вылетел в Москву ранним утром, а ночью на время задержек пассажиров разместили в отеле и покормили. Он подчеркнул, что никто из российских туристов не обращался в генконсульство с жалобами на плохие условия.

Воропаев также объяснил, что причиной задержки рейса стала техническая неисправность, но сейчас этот вопрос уже решен. Как он утверждает, несмотря на то, что выполняющие чартерные перевозки авиакомпании, не всегда являются надежными, но вместе с РФ они всегда готовы разместить туристов в комфортных условиях в случае задержки рейса.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что рейс UJ 601 египетской частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines, который должен был вылететь из Хургады в Москву в 17:00 18 августа, якобы был задержан. Кроме того, по информации СМИ, пассажирам якобы не сообщали точную информацию о времени вылета, а также не давали еду и воду.

Массовые задержки рейсов фиксировались в начале июля в аэропорту Антальи в Турции. Переносы вылетов коснулись рейсов в Россию, Европу и по другим направлениям.

По информации местных СМИ, причиной массовых сбоев стала забастовка авиадиспетчеров, которые требовали повышения зарплаты. Также на задержки рейсов повлиял высокий туристический сезон.

