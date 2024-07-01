Akdeniz Gercek: в аэропорту Антальи произошли массовые задержки рейсов

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Массовые задержки рейсов произошли в аэропорту Антальи в Турции. Переносы вылетов коснулись рейсов в РФ, Европу и по другим направлениям, сообщает издание Akdeniz Gercek.

Согласно данным электронного табло, самолет "Уральских авиалиний" в московский аэропорт Домодедово задерживается на 5 часов, а "ИрАэро" до Сочи – на 3,5 часа. В газете уточнили, что причиной массовых сбоев стала забастовка авиадиспетчеров, которые требуют повышения зарплаты. Также на задержки рейсов повлиял высокий туристический сезон.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе в беседе с РБК отметила, что международный терминал в Анталье и раньше плохо справлялся с загрузкой. При этом 29 июня в аэропорту зафиксировали рекордный пассажиропоток в 209 тысяч человек. Гавань обслужила более 1,1 тысячи рейсов, в основном это были международные перелеты, и трафик продолжает расти, уточняется на сайте Агентства "Анадолу".

В апреле авиакомпания "Аэрофлот" перенесла вылет нескольких рейсов в Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В частности, задержка ожидалась на рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга в Хургаду, а также из столицы в Шарм-эль-Шейх, Дубай и Абу-Даби.

