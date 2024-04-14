"Аэрофлот" перенес вылет нескольких рейсов в Египет и ОАЭ

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Авиакомпания "Аэрофлот" перенесла вылет нескольких рейсов в Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу организации.

В частности, задержка ожидается на рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга в Хургаду, а также из столицы в Шарм-эш-Шейх, Дубай и Абу-Даби.

Ранее в "Аэрофлоте" сообщили, что рейс SU514 Москва – Тегеран, вылетевший из столицы вечером 13 апреля, выполнит посадку в Махачкале. Обратный рейс при этом был отменен. В целях безопасности полета самолет после дозаправки вернется в Москву.

До этого Росавиация приостановила рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию на фоне закрытия воздушного пространства в этих странах.

Вечером 13 апреля Иран выпустил несколько десятков беспилотников и баллистических ракет в сторону Израиля. Некоторые СМИ уже сообщали о взрывах, прогремевших в нескольких израильских городах, а также в Дамаске.