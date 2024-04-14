"Галей ЦАХАЛ": более 100 иранских беспилотников перехвачены вне границ Израиля

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Свыше ста иранских беспилотников, выпущенных в сторону Израиля, были перехвачены вне границ еврейского государства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

По информации источника станции в силовых кругах Израиля, перехват иранских дронов обеспечили американские и британские союзники.

Ранее сообщалось, что Иран выпустил несколько десятков беспилотников и баллистических ракет в сторону Израиля. По информации ряда изданий, Тегеран выбрал в качестве своих целей только военные объекты еврейского государства.

По оценке чиновников США, всего по территории Израиля может быть выпущено около 400–500 БПЛА и ракет из Ирана, Ирака, Сирии, Южного Ливана и Йемена.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель решительно осудил атаку Ирана на Израиль, заявив, что это беспрецедентная эскалация и серьезная угроза региональной безопасности.