"Аэрофлот" заявил, что рейс Москва – Тегеран выполнит посадку в Махачкале

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Рейс SU514 Москва – Тегеран, вылетевший из столицы вечером 13 апреля, выполнит посадку в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Аэрофлота".

Уточняется, что обратный рейс был отменен. В целях безопасности полета самолет после дозаправки вернется в Москву.

В компании добавили, что пассажиры отмененного рейса Тегеран – Москва смогут оформить вынужденный возврат средств за билет.

Ранее сообщалось, что Росавиация приостановила рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию на фоне закрытия воздушного пространства в этих странах.

Вечером 13 апреля Иран запустил несколько десятков беспилотников и баллистических ракет в направлении Израиля. В еврейском государстве предполагают, что Тегеран выбрал в качестве своих целей только военные объекты страны.

На фоне произошедшего Израиль, Иордания и еще ряд стран Ближнего Востока временно закрыли свое воздушное пространство для международных и внутренних рейсов.