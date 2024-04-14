IRNA: Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля

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Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля. Об этом сообщает издание IRNA со ссылкой на источники.

По данным агентства, цели для иранских ударов расположены в глубине территории еврейского государства.

Как сообщает ABC News со ссылкой на военного представителя Израиля, Иран выбрал в качестве своих целей только военные объекты. Гражданские не должны подвергнуться нападению, подчеркнул он.

Вечером 13 апреля Иран запустил в сторону Израиля несколько десятков беспилотников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что еврейское государство несколько лет готовилось к возможности прямой атаки со стороны Ирана, а также ЦАХАЛ готов к ответному удару.

Воздушное пространство Израиля закрыли 14 апреля с 00:30 до 07:00 по московскому времени для международных и внутренних рейсов.

Представитель израильской армии Даниэль Хагари назвал атаку иранских беспилотников на еврейское государство серьезной и опасной эскалацией.