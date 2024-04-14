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Представитель ЦАХАЛ Хагари: атака Ирана на Израиль является серьезной эскалацией

В ЦАХАЛ назвали атаку иранских БПЛА на Израиль серьезной и опасной эскалацией

Фото: 123RF/tsuneo

Официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари назвал атаку иранских беспилотников на еврейское государство серьезной и опасной эскалацией. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

"Армия Израиля подготовлена и готова по всем своим оборонительным и наступательным системам. Мы заранее подготовились к различным сценариям", – подчеркнул Хагари.

Ранее СМИ сообщали о том, что Иран запустил несколько десятков беспилотников в сторону Израиля. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что страна несколько лет готовилось к возможности прямой атаки со стороны Ирана.

По оценкам нескольких изданий, иранские дроны могут достичь Израиль 14 апреля в промежуток между 02:30 и 05:00 по московскому времени.

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