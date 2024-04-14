Al Mamlaka: Иордания ввела режим ЧП на фоне иранской атаки на Израиль

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Власти Иордании ввели режим чрезвычайного положения во всех провинциях страны на фоне иранской атаки на Израиль. Об этом сообщает Al Mamlaka со ссылкой на источник.

Средства противовоздушной обороны Иордании готовы перехватывать иранские дроны и прочие воздушные суда, которые будут нарушать воздушное пространство королевства, пишет Reuters, ссылаясь на источники в силах безопасности государства.

По информации некоторых СМИ, беспилотники Ирана уже начали пересекать воздушное пространства Ирака, направляясь в сторону Сирии и Иордании.

Вечером 13 апреля Иран выпустил несколько десятков беспилотников в направлении Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство несколько лет готовилось к возможности прямой атаки со стороны Ирана.Он также подчеркнул, что Израиль готов к ответному удару по Ирану.

По данным местных изданий, иранским беспилотникам потребуется от 7 до 9 часов, чтобы долететь до территории Израиля. Таким образом, дроны могут достичь Израиль 14 апреля в промежуток между 02:30 и 05:00 по московскому времени.