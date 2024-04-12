Байден предостерег Иран от нанесения удара по Израилю

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Американский президент Джо Байден предостерег Иран от нанесения ответного удара по Израилю. Он призвал Тегеран не совершать этого.

По словам главы Белого дома, Иран не добьется успеха, если применит военную силу. Вместе с тем Байден подчеркнул, что Вашингтон привержен защите Израиля.

"Мы поддержим Израиль и поможем ему защититься, а Иран не добьется успеха", – цитирует его РИА Новости.

Израильская армия нанесла удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе сирийского Дамаска 1 апреля. В результате иранский объект был полностью уничтожен. Позднее в Армии обороны Израиля заявили, что это было не посольство и не консульство, а якобы объект Корпуса стражей исламской революции.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон обеспокоен вероятностью полномасштабной войны между Ираном и Израилем после удара по иранскому консульству в Сирии. Он отметил, что помощь в сфере безопасности, которую США предоставляют Израилю, касается не только сектора Газа.

