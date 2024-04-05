США обеспокоены вероятностью полномасштабной войны между Ираном и Израилем

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Вашингтон обеспокоен вероятностью полномасштабной войны между Ираном и Израилем после удара по иранскому консульству в Сирии. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Да, мы очень обеспокоены. Фактически, одной из вещей, о которых сегодня говорили премьер-министр (Израиля Биньямин Нетаньяху) и президент (США Джо Байден), была вполне реальная угроза со стороны Ирана государству Израиль", – приводит его слова ТАСС.

Кирби отметил, что помощь в сфере безопасности, которую США предоставляют Израилю, касается не только сектора Газа. Представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать Израиль и будет помогать защищаться от угроз.

Об атаке по зданию на юго-западе Дамаска стало известно 1 апреля. В результате иранский объект был полностью уничтожен. Позднее в Армии обороны Израиля заявили, что это было не посольство и не консульство, а якобы объект Корпуса стражей исламской революции.