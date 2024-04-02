США заявили, что не знали о готовящемся ударе Израиля по консульству Ирана – NBC

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Администрация США заявила, что не знала о готовящемся ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на телеканал NBC, поговоривший с источниками.

Один из собеседников рассказал, что Соединенные Штаты напрямую уведомили Иран о непричастности к произошедшему. Еще два источника уточнили, что администрация американского президента получила сообщение об операции в Сирии, когда самолеты Израиля уже находились в воздухе.

Израиль ударил по консульству Ирана в Дамаске 1 апреля. Как сообщали СМИ, в результате произошедшего погибли несколько дипломатов.

Российская сторона осудила действия Израиля. МИД РФ призвал международное сообщество дать соответствующую правовую оценку удару Израиля по консульству Ирана.

