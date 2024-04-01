РФ решительно осуждает атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске – МИД

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Россия решительно осуждает авиаудар Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске и считает категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты. Об этом со ссылкой на заявление МИД России пишет РИА Новости.

"Решительно осуждаем данное нападение на иранское консульское представительство в Сирии. Считаем категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями", – указано в заявлении.

В МИД подчеркнули, что атака была осуществлена в густонаселенном районе столицы, что создало высокие риски массовых жертв среди гражданского населения. Российское внешнеполитическое ведомство призвало международное сообщество дать соответствующую правовую оценку удару Израиля по консульству Ирана, а израильское руководство отказаться "от практики провокационных силовых акций".

Об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаска ранее сообщил один из сирийских гостелеканалов. Согласно данным Минобороны Сирии, в результате удара объект был полностью разрушен. Спасатели пытаются достать из-под обломков погибших и раненых.

Как рассказал посол Исламской республики в Сирии Хосейн Акбари, жертвами удара могли стать минимум пять человек.

Агентство Reuters, ссылаясь на источники в ливанских силах безопасности, сообщает, что одним из погибших стал высокопоставленный командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди.