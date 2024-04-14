РИА Новости: взрывы прогремели в небе над Иерусалимом и Дамаском

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Несколько взрывов было слышно в небе над Дамаском в ночь на 14 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, издание The Times of Israel сообщает о звуках взрывов в Иерусалиме.

В обоих случаях не приводятся какие-либо подробности ситуации. В некоторых изданиях распространяются видео, на которых, как утверждается, запечатлена работа израильских систем ПВО по иранским дронам, однако официального подтверждения этих кадров пока не было.

13 апреля Иран запустил несколько десятков беспилотников в сторону Израиля. Позже стало известно, что, помимо дронов, в сторону еврейского государства запустили и баллистические ракеты.

По ожиданиям американских чиновников, всего по Израилю может быть выпущено порядка 400–500 беспилотников и ракет. В Израиле считают, что Иран выбрал в качестве своих целей только военные объекты.

По данным радиостанции "Галей ЦАХАЛ", американские и британские союзники Израиля перехватили более ста иранских беспилотников вне границ еврейского государства.