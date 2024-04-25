"Аэрофлот": пассажиров в Шереметьево не пустили на борт из-за окончания посадки

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Пассажиры в Шереметьево опоздали для прохождения контроля посадки, поэтому сотрудники аэропорта не пустили их на борты "Аэрофлота". Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Как сказано в сообщении, авиаперевозчик проверил появившуюся информацию в СМИ по поводу недопуска пассажиров на борты самолета. В результате с помощью различных информационных систем и видеоматериалов компания выяснила, что пассажиры заранее приехали в аэропорт и прошли оформление на рейсы, однако пришли на контроль посадки уже после ее окончания.

Вместе с тем в "Аэрофлоте" отметили, что скоплений на линиях предполетного и пограничного контроля не было. В авиакомпании напомнили, что посадка на рейсы закрывается за 20 минут до вылета самолета по расписанию. Также в пресс-службе подчеркнули, что ответственность за своевременное прохождение контроля посадки лежит на пассажире.

"Пассажиры, несвоевременно явившиеся для прохождения контроля посадки, на борт воздушного судна не допускаются. Технической и технологической возможности ожидать опоздавших пассажиров авиакомпания не имеет", – объяснили представители перевозчика.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что переоформление билетов опоздавших пассажиров происходит по тарифам, в рамках которых подписан договор перевозки.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Шереметьево несколько пассажиров не попали на рейс, приехав в аэропорт заранее. Как уточнялось, у них возникли трудности при проходе через рамки досмотра, из-за чего они пришли на посадку впритык, и их не пустили на рейс.

