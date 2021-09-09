В Крыму ребенка с ДЦП не пустили в самолет на спецкресле

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Десятилетнего ребенка с детским церебральным параличом (ДЦП) на специальном кресле не пустили в самолет рейсом из Симферополя в Екатеринбург. Об этом сообщает News.ru.

Матери мальчика пришлось более трех часов держать сына на коленях во время полета. Она рассказала, что раньше при перелетах с ребенком таких проблем не возникало.

Сотрудники крымского следственного отдела на транспорте проводят проверку по данному факту. Они дадут оценку действиям персонала авиакомпании.

Ранее в Санкт-Петербурге организовали проверку по факту отказа водителя маршрутного такси везти пассажира с ДЦП. Позднее транспортный комитет принес мужчине публичные извинения, а также уволил водителя.