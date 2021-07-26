В Петербурге женщина потребовала выгнать детей с особенностями развития с игровой площадки

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В Красносельском районе Санкт-Петербурга женщина попыталась выгнать с детской площадки детей с особенностями развития. О произошедшем рассказали пользователи соцсети "ВКонтакте".

По словам женщины, ее дочь испугалась, увидев детей-инвалидов, поэтому она потребовала от сопровождавших их взрослых покинуть площадку.

"Я обращусь к управляющей. Вы съедете отсюда. Вы здесь гулять не будете. У вас есть ваш двор, и мы еще выясним, можете ли вы там гулять с детьми вот с этими особенностями. Организовывайте свою площадку и там гуляйте," – возмутилась жительница города.

Как сообщает "Лента.ру", речь идет о воспитанниках "Центра помощи детям с расстройствами аутического спектра". В связи со случившимся его работники обратились в полицию с заявлением об оскорблении несовершеннолетних и о нарушении закона "О социальной защите инвалидов".

Между тем издание "Мегаполис" получило комментарий от местного главка МВД. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в районе дома 18 по улице Адмирала Черокова. Полиция зарегистрировала заявление сотрудников организации и на данный момент проводит проверку, устанавливается личность женщины.

В декабре 2020 года мать ребенка с расстройством аутистического спектра пожаловалась на работу авиакомпании "Победа". По словам женщины, ей не разрешили сесть рядом с сыном, в том числе меняться местами с другими пассажирами. В компании позже объяснили, что заранее не были уведомлены о перелете человека с ограниченными возможностями.

