Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов и их сопровождающих вне очереди

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети-инвалиды, а также сопровождающие их взрослые будут обслуживаться вне очереди в магазинах, кафе, социальных и других учреждениях. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом вносится изменение в указ президента от 1992 года "О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов", в котором указано, что инвалиды I и II групп пользуются правом на обслуживание вне очереди при посещении заведений торговли, общепита, ЖКХ, а также медицинских, образовательных и других учреждений. Новый указ предоставляет такое же право детям-инвалидам и сопровождающим их лицам.