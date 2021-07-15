В РФ предложили ввести допотпуск для родителей детей-инвалидов

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Родителям, которые выезжают с детьми на реабилитацию или лечение, следует предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск. Такое мнение выразила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

"Надеюсь, это предложение войдет в народную программу – предоставлять родителям, которые выезжают с детьми (инвалидами. – Прим. ред.) на реабилитацию и санаторно-курортное лечение, дополнительный оплачиваемый отпуск. Мы знаем, что есть больничный, есть иные формы, но, если у ребенка ДЦП, реабилитация нужна постоянно", – приводит слова Кузнецовой РИА Новости.

Она также назвала приоритетным упрощение процедуры медико-социальной экспертизы инвалидов благодаря новым цифровым технологиям и дистанционным формам обследования.

Еще одно предложение омбудсмена касалось введения электронных сертификатов на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями.

"Мы предлагаем рассмотреть возможность введения электронных сертификатов, которые бы компенсировали самостоятельное приобретение родителями необходимых лекарственных препаратов (по аналогии с техническими средствами реабилитации)", – отметила она.

Кузнецова пояснила, что с помощью сертификатов люди могли бы вовремя приобретать необходимые лекарства, а также компенсировать их стоимость.

Уполномоченный по правам ребенка напомнила, что значимым подспорьем для обеспечения лекарствами детей с тяжелыми редкими заболеваниями стал фонд "Круг добра". В то же время нередки жалобы на продолжительные сроки предоставления назначенных препаратов. Зачастую это вызвано происходящими при их закупках накладками.

Ранее эксперт ОНФ Татьяна Буцкая предложила увеличить социальные выплаты по уходу за людьми с инвалидностью. Она также убеждена, что на их получение не должно влиять наличие других источников денежных поступлений.