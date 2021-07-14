Проблемы реабилитации и трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили в Москве. В круглом столе участвовали эксперты и политики.

Разговор шел о льготах и различных мерах поддержки для предприятий, где работают инвалиды. Наибольший опыт в этой области у московских компании. В столице уже давно создаются условия для ухода за инвалидами.

Секретарь Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Петр Толстой рассказал о мерах поддержки инвалидов при реабилитации и трудоустройстве. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.