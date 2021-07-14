Кинолог рассказала, как определить тепловой удар у собаки по дыханию

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Кинолог, дрессировщица Татьяна Селезенева рассказала, как узнать о тепловом ударе у собаки по ее дыханию. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Учащенное дыхание со свистом, хрипом, которое не может нормализоваться даже спустя время после ухода в прохладу – повод обратиться к ветеринару", – подчеркнула она.
Селезнева отметила, что собаки способны переносить жару до +40 градусов. Однако оставаться на улице в такую погоду они могут лишь непродолжительное время.
В том случае если у питомца частота вдохов-выдохов повышается до 400 в минуту, необходимо найти тень, расслабить или снять амуницию и найти воду.
Кинолог также добавила, что температуру тела собаки можно проверить, приложив тыльную сторону ладони к ушам или лапам питомца. Если температура животного повышена, эти области будут горячими.
Ранее кинологи порекомендовали при тепловом ударе у собаки смочить ей водой лапы и уши. Если температура повышена, надо срочно смочить собаке живот, подушечки лап, ушные раковины и убедиться, что собаке поступает достаточно свежего воздуха. Уже после этого надо обратиться в ветеринарную клинику.
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