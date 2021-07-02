Кинолог рассказал, как воспитать послушного пса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Российская кинологическая федерация подготовила советы, которые помогут воспитать собаку, сообщает РИА Новости.

По словам президента федерации Владимира Голубева, просто кормить и выгуливать пса недостаточно, нужно правильно выбрать возраст начала обучения, объяснить правила жизни, распорядок дня и не забывать хвалить собаку, показывая одобрение ее действиями.

Он подчеркнул, что важно понимать будущую ответственность и подходить к вопросу содержания и воспитания грамотно. Эксперт добавил, что залог успешного воспитания кроется в выборе правильного возраста, с которого начинается обучение щенка.

Купить щенка можно в возрасте 1,5–2 месяца, однако, по мнению кинолога, не нужно так рано отлучать его от матери.

"Взяв такого маленького щенка в дом, вы можете столкнуться с массой проблем как в юном возрасте, так и на последующих этапах взросления собаки. Также вы можете столкнуться с проблемами выращивания. Только опытные заводчики знают, как правильно ухаживать и воспитывать совсем крохотного малыша. Забирайте щенка в возрасте 2,5–3 месяцев. Это будет наилучшим возрастом для начала самостоятельной жизни", – сказал Голубев.

Он также посоветовал не изолировать питомца после вакцинации и установленного карантина. Соблюдая предосторожность, можно выносить щенка на улицу на руках, пройтись до ближайшего парка или сквера. Также Голубев назвал ошибочным мнение, что с самого появления в доме щенок должен спать в одиночестве.

Он добавил, что хозяину придется условно разделить территорию дома для собаки. Щенку нужно будет понимать, что там, где находится лежанка или клетка, – место для сна, кормят на кухне, а совместные игры происходят в гостиной.

Он также отметил, что собаке нужно объяснить правила жизни, поскольку для нее режим дня – это последовательность ритуалов. Он призвал хвалить животное. По словам Голубева, в этом случае собака будет понимать, какой линии поведения придерживаться. Похвала создаст доверие и контакт между владельцем и питомцем.

Ранее сообщалось, что четыре новые площадки для выгула собак построят в Москве в рамках проекта "Мой район". Специализированные места для прогулок с питомцами появятся в Ясеневе, Северном Медведкове, Можайском и Лосиноостровском районах.

Куратор проектов "Лиза Алерт" Олег Леонов заявил, что в центре Москвы недостаточно развита инфраструктура для выгула собак. Он отметил, что сейчас хозяева животных иногда проходят несколько улиц, чтобы попасть на площадку, при этом оборудованных зон на всех не хватает.

