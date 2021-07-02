Кинолог рассказал, как воспитать послушного пса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Российская кинологическая федерация подготовила советы, которые помогут воспитать собаку, сообщает РИА Новости.
По словам президента федерации Владимира Голубева, просто кормить и выгуливать пса недостаточно, нужно правильно выбрать возраст начала обучения, объяснить правила жизни, распорядок дня и не забывать хвалить собаку, показывая одобрение ее действиями.
Он подчеркнул, что важно понимать будущую ответственность и подходить к вопросу содержания и воспитания грамотно. Эксперт добавил, что залог успешного воспитания кроется в выборе правильного возраста, с которого начинается обучение щенка.
Купить щенка можно в возрасте 1,5–2 месяца, однако, по мнению кинолога, не нужно так рано отлучать его от матери.
"Взяв такого маленького щенка в дом, вы можете столкнуться с массой проблем как в юном возрасте, так и на последующих этапах взросления собаки. Также вы можете столкнуться с проблемами выращивания. Только опытные заводчики знают, как правильно ухаживать и воспитывать совсем крохотного малыша. Забирайте щенка в возрасте 2,5–3 месяцев. Это будет наилучшим возрастом для начала самостоятельной жизни", – сказал Голубев.
Он также посоветовал не изолировать питомца после вакцинации и установленного карантина. Соблюдая предосторожность, можно выносить щенка на улицу на руках, пройтись до ближайшего парка или сквера. Также Голубев назвал ошибочным мнение, что с самого появления в доме щенок должен спать в одиночестве.
Он добавил, что хозяину придется условно разделить территорию дома для собаки. Щенку нужно будет понимать, что там, где находится лежанка или клетка, – место для сна, кормят на кухне, а совместные игры происходят в гостиной.
Он также отметил, что собаке нужно объяснить правила жизни, поскольку для нее режим дня – это последовательность ритуалов. Он призвал хвалить животное. По словам Голубева, в этом случае собака будет понимать, какой линии поведения придерживаться. Похвала создаст доверие и контакт между владельцем и питомцем.
Ранее сообщалось, что четыре новые площадки для выгула собак построят в Москве в рамках проекта "Мой район". Специализированные места для прогулок с питомцами появятся в Ясеневе, Северном Медведкове, Можайском и Лосиноостровском районах.
Куратор проектов "Лиза Алерт" Олег Леонов заявил, что в центре Москвы недостаточно развита инфраструктура для выгула собак. Он отметил, что сейчас хозяева животных иногда проходят несколько улиц, чтобы попасть на площадку, при этом оборудованных зон на всех не хватает.
Специалисты перечислили правила содержания собаки в городе
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