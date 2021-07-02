В Москве появятся современные площадки для выгула собак

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Четыре новые площадки для выгула собак построят в Москве в рамках проекта "Мой район". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Специализированные места для прогулок с питомцами появятся в Ясеневе, Северном Медведкове, Можайском и Лосиноостровском районах.
"Новые площадки – это не только про дружбу собак и их хозяев, это также про добрососедское уважительное отношение между владельцами животных и жителями, у которых их нет. Такие площадки сберегут нервы московских собаководов и позволят достичь успехов в тренировках их подопечных", – подчеркнул тележурналист Тимофей Баженов.
В ходе панельной дискуссии "Питомцы в Москве. Как учесть интересы владельцев домашних животных?" эксперты обсудили, какой инфраструктуры не хватает владельцам собак и как сделать ее наиболее соответствующей современным стандартам.
Так, теперь появилась возможность лично ознакомиться с проектными решениями по строительству таких зон. Планируется, что каждая зона будет включать в себе специальные тренажеры, качели и полосы препятствий, состоящие из туннелей, лестниц и колец для тренировки и улучшения физической формы питомцев.
Ранее куратор проектов "Лиза Алерт" Олег Леонов заявил, что в центре Москвы недостаточно развита инфраструктура для выгула собак. Он отметил, что сейчас хозяева животных иногда проходят несколько улиц, чтобы попасть на площадку, при этом оборудованных зон на всех не хватает.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: