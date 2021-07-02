В Москве появятся современные площадки для выгула собак

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Четыре новые площадки для выгула собак построят в Москве в рамках проекта "Мой район". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Специализированные места для прогулок с питомцами появятся в Ясеневе, Северном Медведкове, Можайском и Лосиноостровском районах.

"Новые площадки – это не только про дружбу собак и их хозяев, это также про добрососедское уважительное отношение между владельцами животных и жителями, у которых их нет. Такие площадки сберегут нервы московских собаководов и позволят достичь успехов в тренировках их подопечных", – подчеркнул тележурналист Тимофей Баженов.

В ходе панельной дискуссии "Питомцы в Москве. Как учесть интересы владельцев домашних животных?" эксперты обсудили, какой инфраструктуры не хватает владельцам собак и как сделать ее наиболее соответствующей современным стандартам.

Так, теперь появилась возможность лично ознакомиться с проектными решениями по строительству таких зон. Планируется, что каждая зона будет включать в себе специальные тренажеры, качели и полосы препятствий, состоящие из туннелей, лестниц и колец для тренировки и улучшения физической формы питомцев.

Ранее куратор проектов "Лиза Алерт" Олег Леонов заявил, что в центре Москвы недостаточно развита инфраструктура для выгула собак. Он отметил, что сейчас хозяева животных иногда проходят несколько улиц, чтобы попасть на площадку, при этом оборудованных зон на всех не хватает.