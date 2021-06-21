Юрист объяснила, когда нельзя выгуливать животных в городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Адвокат Надежда Ермолаева рассказала, что выгуливать домашних питомцев можно только при условии обязательного обеспечения безопасности других граждан и зверей. Об этом она сообщила агентству "Прайм".
"Федеральный законодатель также определяет такую категорию, как потенциально опасные собаки. Их перечень устанавливается правительством, и определялся он после консультаций с РКФ. В настоящий момент в списке 12 пород, в которых не проводилась селекция по принципу отсутствия агрессии к человеку. Выгул собаки, относящейся к породе из этого списка или являющейся метисом одной из этих пород, без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается", – добавила юрист.
Ермолаева также напомнила, что на федеральном уровне хозяин животного обязан быть рядом с ним при переходе проезжей части, во дворах домов, лифтах, помещениях общего пользования, а также на спортивных площадках. Также хозяин должен обязательно убирать за своим питомцем, отметила специалист.
Ранее группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который наделяет органы государственной власти субъектов России полномочиями по установлению требований к содержанию и выгулу домашних животных.
Уточняется, что инициатива может привести к снижению напряженности между простыми гражданами и хозяевами домашних животных и улучшить эстетическое состояние улиц.
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