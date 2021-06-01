В Госдуму внесли законопроект о требованиях к содержанию домашних животных

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Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который наделяет органы государственной власти субъектов России полномочиями по установлению требований к содержанию и выгулу домашних животных. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Регионы получат право устанавливать соответствующие требования сверх тех, что указаны в Федеральном законе "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". По мнению авторов законопроекта, они должны быть направлены на обеспечение безопасности как граждан, так и животных, а также должного ухода за вторыми.
Уточняется, что инициатива может привести к снижению напряженности между простыми гражданами и хозяевами домашних животных и улучшить эстетическое состояние улиц.
Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подготовили пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях, направленных на защиту животных. Наряду с прочими нововведениями парламентарии предложили ввести штраф в размере 30 тысяч рублей за оставление домашних животных без владельца.
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